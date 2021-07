Covid, sono 300 mila i napoletani che rifiutano il vaccino: open day Pfizer e Moderna per convincere i refrattari (Di lunedì 19 luglio 2021) sono circa 300mila i cittadini napoletani, di tutte le fasce di età, che non si sono mai iscritti in piattaforma per ricevere il vaccino. Da quanto apprende LaPresse da fonti sanitarie, si sta tentando di sensibilizzare questa enorme platea attraverso gli open day ‘prima dose’ organizzati dall’Asl Napoli 1 Centro, Pfizer e Moderna, considerando lo scetticismo che c’è per i vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson. Il primo open day prima dose è in corso oggi, gli altri invece si terranno domani, giovedì 22 e venerdì 23 luglio e ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 luglio 2021)circa 300i cittadini, di tutte le fasce di età, che non simai iscritti in piattaforma per ricevere il. Da quanto apprende LaPresse da fonti sanitarie, si sta tentando di sensibilizzare questa enorme platea attraverso gliday ‘prima dose’ organizzati dall’Asl Napoli 1 Centro,, considerando lo scetticismo che c’è per i vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson. Il primoday prima dose è in corso oggi, gli altri invece si terranno domani, giovedì 22 e venerdì 23 luglio e ...

Advertising

borghi_claudio : Il nostro SPERANZA vuol pensare di cancellare libertà fondamentali in un giorno in cui il bollettino (da cancellare… - borghi_claudio : 5) A FRONTE DI RISCHIO ZERO COVID PER I GIOVANI LE REAZIONI AVVERSE COLPISCONO SOPRATTUTTO LORO Per quale motivo d… - borghi_claudio : 3) LA POPOLAZIONE A RISCHIO E' GIA' TOTALMENTE VACCINATA perchè il covid è pericoloso soprattutto over 60 e ai dati… - QuatridaLuciano : @StaseraItalia @PButtafuoco + + + ZERO GREEN PASS + + + Chi si vaccina salverà le proprie capre, chi non si vac… - VeraCarota : @LucaBizzarri @repubblica Ci AbBiAmO DiRiTtO Di DiVeRtiRcI COVID cOmBlOtTo dittaturaSanitaria e altre stupidaggini… -