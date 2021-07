Covid: Salvini, 'c'è chi parla di obbligo vaccini per 12-13enni, non si scherza con vita nostri figli' (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - ''C'è qualcuno che sta parlando di obbligo di vaccino per i ragazzini di 12-13 anni, ragazzi non scherziamo con la vita dei nostri figli e nipoti...''. Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb da Orvieto. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - ''C'è qualcuno che stando didi vaccino per i ragazzini di 12-13 anni, ragazzi non scherziamo con ladeie nipoti...''. Lo ha detto Matteoin diretta Fb da Orvieto.

Advertising

Noiconsalvini : L'INTERVISTA DI MATTEO #SALVINI OGGI A 'REPUBBLICA' 'L'85% dei deceduti ha più di 70 anni, nei casi di Covid sotto… - mante : Oggi Salvini dice “non sono un medico e non obbligo gli italiani a vaccinarsi”. Immagino quindi che non fosse un me… - LegaSalvini : CHI PARLA DI MULTE E CHIUSURE FA MALE AGLI ITALIANI, SALVINI CONTRO I PROFETI DI SVENTURA - italiano1061975 : RT @MarcelloLyotard: Covid, Salvini: “Sotto i 40 anni il vaccino sia libero. Green Pass allo stadio, non per la pizza' E sopra i 40 anni?… - marcofelicetti : RT @MarcelloLyotard: Covid, Salvini: “Sotto i 40 anni il vaccino sia libero. Green Pass allo stadio, non per la pizza' E sopra i 40 anni?… -