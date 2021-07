Covid Russia, oltre 24.600 contagi e 719 morti in 24 ore (Di lunedì 19 luglio 2021) In Russia sono stati registrati 24.633 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, di cui 4.007 a Mosca. Lo hanno riferito le autorità sanitarie russe, aggiornando a 5.982.766 il totale dei contagiati. Sono invece 719 le persone che hanno perso la vita nell’ultima giornata per complicanze riconducibili al coronavirus, aggiornando a 149.138 il totale delle vittime. Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha spiegato che da oggi i ristoranti della capitale russa non dovranno più richiedere un tampone negativo per cenare all’interno. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 19 luglio 2021) Insono stati registrati 24.633 nuovi casi dinelle ultime 24 ore, di cui 4.007 a Mosca. Lo hanno riferito le autorità sanitarie russe, aggiornando a 5.982.766 il totale deiati. Sono invece 719 le persone che hanno perso la vita nell’ultima giornata per complicanze riconducibili al coronavirus, aggiornando a 149.138 il totale delle vittime. Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha spiegato che da oggi i ristoranti della capitale russa non dovranno più richiedere un tampone negativo per cenare all’interno. L'articolo proviene da Italia Sera.

