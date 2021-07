Covid | Renzi | ‘governo cambi regole quarantena | follia 14 giorni per vaccinati’

(Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Spero che il Governoledella: se un vaccinato entra in contatto con un positivo oggi va inper 14! Chi ha il Green Pass deve essere tutelato”. Lo scrive Matteonella sua ultima enews. “Basta con le zone rosse: in zona rossa ci vada chi non è vaccinato. Chi ha gli anticorpi può andare dappertutto!”, afferma tra l’altro il leader di Iv. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Adnkronos : #Renzi si è vaccinato contro il #Covid al Nelson Mandela Forum. - carle08 : RT @AvantiRenzi: #Renzi si vaccinerà contro il Covid questa sera, alle 21, presso il Mandela Forum di Firenze. Cara @stanzaselvaggia: ora p… - dar_riee : #Renzi si è vaccinato. Tira un sospiro di sollievo, il covid. #vaccinatevi #Covid - irenechiari1966 : CONCORDO IN PIENOOOO: COVID: RENZI, 'AVREI INTRODOTTO OBBLIGO VACCINALE PER MONDO SANITARIO E SCOLASTICO' = (Adnkro… - Andyphone : @RaiNews @matteorenzi @ItaliaViva @RaiStudio24 Il Covid è già poco più di un'influenza nel 95% dei casi, sotto i 40… -

Roma, 19 lug. "Spero che il Governo cambi le regole della quarantena: se un vaccinato entra in contatto con un positivo oggi va in quarantena per 14 giorni. Folle non vaccinarsi sotto ai 40 anni", poi parla di Ddl Zan e riforma giustizia. "M5s hanno cambiato faccia. Draghi? Credibile e autorevole"