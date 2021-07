Covid: raddoppiato numero visitatori Isola dei Conigli Lampedusa (Di lunedì 19 luglio 2021) Gli accessi alla spiaggia dell’Isola dei Conigli, a Lampedusa, raddoppiano: è il risultato raggiunto al termine di una riunione che si è tenuta oggi alla Presidenza della Regione Siciliana alla quale hanno partecipato l’assessore regionale al Territorio ed Ambiente Toto Cordaro, il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello, il direttore della Riserva Naturale “Isola il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 19 luglio 2021) Gli accessi alla spiaggia dell’dei, a, raddoppiano: è il risultato raggiunto al termine di una riunione che si è tenuta oggi alla Presidenza della Regione Siciliana alla quale hanno partecipato l’assessore regionale al Territorio ed Ambiente Toto Cordaro, il sindaco die Linosa Totò Martello, il direttore della Riserva Naturale “il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

ilmattinodisici : #Provincesiciliane Covid: raddoppiato numero visitatori Isola dei Conigli Lampedusa - AnsaSicilia : Covid: raddoppiato numero visitatori Isola conigli Lampedusa. Potranno essere 1.400 al giorno. Soddisfatto sindaco… - siciliafeed : Covid: raddoppiato numero visitatori Isola conigli Lampedusa - GDemola : RT @TgrRaiPuglia: #Covid il tasso di positività in Puglia è raddoppiato in 24 ore, arrivando a sfiorare il 2% - TgrRaiPuglia : #Covid il tasso di positività in Puglia è raddoppiato in 24 ore, arrivando a sfiorare il 2% -

Ultime Notizie dalla rete : Covid raddoppiato Raddoppiati accessi all'Isola dei Conigli ...in particolare delle distanze da mantenere tra i visitatori per esigenze legate alle regole Covid, ...deciso che il numero di visitatori che ogni giorno potranno accedere alla spiaggia sarà raddoppiato: ...

Isola dei Conigli a Lampedusa, raddoppia il numero di visitatori consentito per l'accesso in spiaggia ...in particolare delle distanze da mantenere tra i visitatori per esigenze legate alle regole Covid, ...deciso che il numero di visitatori che ogni giorno potranno accedere alla spiaggia sarà raddoppiato :...

Covid: raddoppiato numero visitatori Isola conigli Lampedusa Agenzia ANSA Spiaggia Isola dei Conigli, il numero dei visitatori giornalieri sarà raddoppiato Trovata l'intesa nel corso della riunione richiesta dal sindaco di Lampedusa Totò Martello. Si è discusso delle distanze tra i visitatori per esigenze Covid, della normativa vigente in materia di diss ...

Borsellino, 29 anni fa la strage. La fiaccolata e i documentari, le manifestazioni a Palermo e in Sicilia Una serie di iniziative anche oggi ricordano quel terribile pezzo della storia d'Italia, su cui nonostante processi e indagini che proseguono, deve ancora essere scritta la verità piena ...

...in particolare delle distanze da mantenere tra i visitatori per esigenze legate alle regole, ...deciso che il numero di visitatori che ogni giorno potranno accedere alla spiaggia sarà: ......in particolare delle distanze da mantenere tra i visitatori per esigenze legate alle regole, ...deciso che il numero di visitatori che ogni giorno potranno accedere alla spiaggia sarà:...Trovata l'intesa nel corso della riunione richiesta dal sindaco di Lampedusa Totò Martello. Si è discusso delle distanze tra i visitatori per esigenze Covid, della normativa vigente in materia di diss ...Una serie di iniziative anche oggi ricordano quel terribile pezzo della storia d'Italia, su cui nonostante processi e indagini che proseguono, deve ancora essere scritta la verità piena ...