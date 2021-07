Covid oggi Liguria, 38 contagi e nessun morto: bollettino 19 luglio (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono 38 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 luglio in Liguria, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Non si registrano morti. Gli attuali positivi nella regione sono 375 (+37), i dimessi/guariti in totale sono 99.189 (+1). I decessi registrati da inizio pandemia sono stati 4.356, 103.920 invece i casi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono 38 i nuovida coronavirus19in, secondo i dati dell’ultimo. Non si registrano morti. Gli attuali positivi nella regione sono 375 (+37), i dimessi/guariti in totale sono 99.189 (+1). I decessi registrati da inizio pandemia sono stati 4.356, 103.920 invece i casi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

