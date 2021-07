Covid oggi Lazio, 434 contagi. A Roma 340 casi (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono 434 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 luglio nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registra un morto. “oggi nel Lazio, su quasi 6mila tamponi (-996) e quasi 6mila antigenici per un totale di oltre 11mila test, si registrano 434 nuovi casi positivi (-37) e un decesso (+1). I ricoverati sono 130 (+11), le terapie intensive sono 29 (+3), i guariti sono 198. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 3,7%. I casi a Roma città sono a quota 340”, riferisce l’assessore ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono 434 i nuovida coronavirus19 luglio nel, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registra un morto. “nel, su quasi 6mila tamponi (-996) e quasi 6mila antigenici per un totale di oltre 11mila test, si registrano 434 nuovipositivi (-37) e un decesso (+1). I ricoverati sono 130 (+11), le terapie intensive sono 29 (+3), i guariti sono 198. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 3,7%. Icittà sono a quota 340”, riferisce l’assessore ...

mante : Oggi Salvini dice “non sono un medico e non obbligo gli italiani a vaccinarsi”. Immagino quindi che non fosse un me… - Adnkronos : #Covid, in Gb è #FreedomDay: da oggi revocate le restrizioni tra allarme degli esperti e condanne sui social. - lorepregliasco : Ha senso dare risalto ai dati dei casi di Covid? Vanno monitorati perché - con crescita enorme (non quella attuale… - sardanews : Sardegna, crollo improvviso del Covid: oggi contagi più che dimezzati col doppio dei tamponi, calano i ricoveri… - fabioboss_g : RT @opificioprugna: Da oggi l’Inghilterra riapre tutto. Quindi anche le terapie intensive Covid? ( Lucilla Masini @LucillaMasini ) #19lug… -