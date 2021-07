Covid oggi Italia | superata soglia 50% vaccinati con due dosi

Advertising

Adnkronos : #Covid, in Gb è #FreedomDay: da oggi revocate le restrizioni tra allarme degli esperti e condanne sui social. - Noiconsalvini : L'INTERVISTA DI MATTEO #SALVINI OGGI A 'REPUBBLICA' 'L'85% dei deceduti ha più di 70 anni, nei casi di Covid sotto… - tpellizzari : E mentre tutti (me compreso) pensano alle vacanze, ci sarebbe quel problemino della scuola. Che, ormai è chiaro, a… - Lellacaroni : RT @SkyTG24: Da oggi in #Inghilterra scatta il #FreedomDay ovvero l'allentamento totale dei divieti contro la diffusione del #coronavirus,… - eowyn962010 : RT @ParcodiGiacomo: Repubblica riporta le parole di un consigliere scientifico del governo britannico, che afferma: 'Il 60% dei ricoverati… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Di fatto, quanto accadutosembra catapultarci tutti sul set virtuale del sequel di Ricomincio ... Cambia il nome:loop , come mostra questa immagine.Anche, come domenica, nessun nuovo decesso. Risalgono di poco i dati clinici: i ricoverati conin area medica sono 241 (+2), quelli in terapia intensiva 17 (+1). L'incidenza dei casi ...Sondaggio Borsa in Diretta TV: Ogni Lunedì alle ore 17:00 verrà trasmessa una Live di "Borsa in Diretta" nella sezione Mercato Italiano. Insieme alla diretta Live, puoi partecip ...ROMA (ITALPRESS) – “Farò per mia scelta il vaccino a brevissimo. Il 95% dei morti è sopra i 60 anni quindi bisogna consigliare gli over 60 dicendo loro che vaccinarsi salva la vita”. Lo ha detto il le ...