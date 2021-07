Covid, oggi 2.072 nuovi casi e 7 morti: il bollettino del 19 luglio (Di lunedì 19 luglio 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 19 luglio 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore nuovi casi: 2.072 Decessi: 7 Tamponi effettuati: 9.089 Terapie intensive: +6 Tasso di positività: 2,2 % I numeri della pandemia Attualmente positivi: 47.525 casi totali: 4.289.528 Decessi: 127.874 Guariti: 4.114.129 In Italia oggi, lunedì 19 luglio 2021, si registrano 2.072 nuovi casi e 7 morti per Covid. Ieri c’erano stati 3.127 nuovi ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 luglio 2021)ITALIA, ILDI192021:, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore: 2.072 Decessi: 7 Tamponi effettuati: 9.089 Terapie intensive: +6 Tasso di positività: 2,2 % I numeri della pandemia Attualmente positivi: 47.525totali: 4.289.528 Decessi: 127.874 Guariti: 4.114.129 In Italia, lunedì 192021, si registrano 2.072e 7per. Ieri c’erano stati 3.127...

Advertising

Adnkronos : #Covid, in Gb è #FreedomDay: da oggi revocate le restrizioni tra allarme degli esperti e condanne sui social. - Noiconsalvini : L'INTERVISTA DI MATTEO #SALVINI OGGI A 'REPUBBLICA' 'L'85% dei deceduti ha più di 70 anni, nei casi di Covid sotto… - mante : Oggi Salvini dice “non sono un medico e non obbligo gli italiani a vaccinarsi”. Immagino quindi che non fosse un me… - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 2.072 contagi e 7 morti: bollettino 19 luglio - - GufoItaliano : RT @OrtigiaP: Camilla 16 anni sarebbe viva oggi se non avesse risposto a sollecitazioni politiche che vogliono i giovani vaccinati a tutti… -