Covid, nuovo positivo al “San Pio”: sono tre i ricoverati in malattie infettive (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Aumenta di una unità il numero di paziente ricoverati presso l’ospedale “San Pio” a causa del Covid-19. La comunicazione arriva direttamente dal nosocomio beneventano, dove attualmente ci sono tre pazienti (sanniti) nel reparto di malattie infettive. Questo il quadro completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Aumenta di una unità il numero di pazientepresso l’ospedale “San Pio” a causa del-19. La comunicazione arriva direttamente dal nosocomio beneventano, dove attualmente citre pazienti (sanniti) nel reparto di. Questo il quadro completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Al via la settimana in cui si terranno le riunioni del Comitato tecnico scientifico e della cabina di regia con il… - Agenzia_Ansa : E' partito da Malta il primo charter per il rientro degli studenti in quarantena ma negativi al test Covid. Il pri… - SkyTG24 : Covid Campania, De Luca: “O ci vacciniamo o ci sarà un nuovo lockdown” - StampaVercelli : Covid, un solo nuovo contagio oggi in provincia. Il bollettino di lunedì 19 luglio - bitfulmind : @iSeriomaancheno @Riccard610 L'ho capito benissimo. Ne faccio una questione di rapporti rischi/benefici. Posso pre… -