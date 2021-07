Covid, news. Per regioni ipotesi zona gialla con 5% t. intensive e 10% ricoveri. LIVE (Di lunedì 19 luglio 2021) Il governo lavora al nuovo decreto anti-Covid, che prevede un Green Pass esteso: la decisione nella Cabina di regia di mercoledì. Nel bollettino 2.072 casi e 7 morti. Tasso di positività al 2,3%, processati 89.089 tamponi. Nel nostro Paese il 50% della popolazione over 12 è immunizzato. Da oggi, in Uk, stop alle restrizioni nonostante il picco di contagi a causa variante Delta Leggi su tg24.sky (Di lunedì 19 luglio 2021) Il governo lavora al nuovo decreto anti-, che prevede un Green Pass esteso: la decisione nella Cabina di regia di mercoledì. Nel bollettino 2.072 casi e 7 morti. Tasso di positività al 2,3%, processati 89.089 tamponi. Nel nostro Paese il 50% della popolazione over 12 è immunizzato. Da oggi, in Uk, stop alle restrizioni nonostante il picco di contagi a causa variante Delta

Advertising

repubblica : Covid, l'inferno del tracciamento nel Lazio: 'Ragazzi se siete positivi non vi nascondete. L'omertà è un reato'. Pe… - LaStampa : Australia: commentatrice britannica deride le regole anti-Covid e viene espulsa dal Paese - repubblica : Covid, il 60% dei ricoverati in Gran Bretagna è vaccinato - Ilpicanese2 : RT @repubblica: Covid, il 60% dei ricoverati in Gran Bretagna è vaccinato - elenaprimudaja : RT @repubblica: Covid, il 60% dei ricoverati in Gran Bretagna è vaccinato -