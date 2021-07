Covid: mercoledì cabina di regìa per il green pass. Ristoranti esclusi dall’obbligo (Di lunedì 19 luglio 2021) Molto probabile che l'utilizzo sia esteso, oltre che per matrimoni ed eventi anche per aerei, treni, navi a lunga percorrenza, cinema, teatri, concerti, piscine e palestre. E sui Ristoranti la mediazione potrebbe essere quella proposta da Costa: una gradualità nell'utilizzo del pass a seconda della situazione. In sostanza, nelle regioni in cui ci sono criticità maggiori si farà un uso più ampio e restrittivo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 19 luglio 2021) Molto probabile che l'utilizzo sia esteso, oltre che per matrimoni ed eventi anche per aerei, treni, navi a lunga percorrenza, cinema, teatri, concerti, piscine e palestre. E suila mediazione potrebbe essere quella proposta da Costa: una gradualità nell'utilizzo dela seconda della situazione. In sostanza, nelle regioni in cui ci sono criticità maggiori si farà un uso più ampio e restrittivo L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

IlContiAndrea : Entro mercoledì cabina di regia per #GreenPass (vaccinati, chi è guarito dal Covid, o tampone negativo nelle ultime… - PagellaPolitica : Non è vero che entro mercoledì 21 luglio il 70% della popolazione in Lombardia sarà completamente vaccinato contro… - RaiNews : #Covid, ipotesi soglia 5% terapie intensive e 10% ricoveri per andare in fascia gialla. Si va verso la convocazione… - FirenzePost : Covid: mercoledì cabina di regìa per il green pass. Ristoranti esclusi dall’obbligo - patriziadegioia : RT @Adnkronos: #Zonagialla, regole e #Greenpass: verso cabina di regia con Draghi mercoledì mattina. #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid mercoledì Covid, cresce l'attesa per il Cdm: sul tavolo l'utilizzo del Green pass e i nuovi parametri per le Regioni - - > Leggi Anche Galli replica a Salvini: 'Libera scelta di vaccinarsi per i 40enni? Non so su quali presupposti parli' Il rientro a scuola - Altro tema centrale che mercoledì verrà affrontato in ...

Pilar e Manfredi, fratelli produttori a Cannes. 'Al Molise serve il cinema per rilanciare economia e territorio' ... ndr) " presenti a Cannes " e Lea Seydoux , assente perchè positiva al Covid. Prodotto anche con Ungheria, Germania e Francia, il film è stato presentato mercoledì 14 luglio a Cannes. "Un momento ...

Covid, conferenza Stato-Regioni in programma mercoledì pomeriggio Orizzonte Scuola - - > Leggi Anche Galli replica a Salvini: 'Libera scelta di vaccinarsi per i 40enni? Non so su quali presupposti parli' Il rientro a scuola - Altro tema centrale cheverrà affrontato in ...... ndr) " presenti a Cannes " e Lea Seydoux , assente perchè positiva al. Prodotto anche con Ungheria, Germania e Francia, il film è stato presentato14 luglio a Cannes. "Un momento ...