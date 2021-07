Covid | Mastella | “Medici e sanitari obbligati a vaccinarsi | Città Spettacolo solo col Green Pass”

(Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento- A margine dell’incontro con l’Accademia Volley, il sindaco di Benevento Clementeha voluto esprimere agli operatoridell’Ospedale Fatebenefratelli la propria solidarietà e quella dell’Amministrazione per il grave episodio di ieri sera quando alcune persone hanno aggredito gli infermieri di turno in Ospedale provocando traumi e ferite, nonché danni alla struttura.sull’andamento dell’epidemia ha comunicato che è in programma un incontro nelle prossime ore con l’Asl per migliorare la continuità delle cure e della prevenzione del contagio e gli ospedali di comunità. Il ...

Come ormai da un anno e mezzo a questa parte è quindi scattata la profilassi antie per ... al Questore e al sindaco'affinchè si faccia qualcosa e subito per garantire la sicurezza ......superiore di sanità e nelle ultime ore sono sempre più i casi di ragazzi italiani positivi al... L'idea è stata lanciata dal sindacoa margine di un appuntamento in città.Incentivare le vaccinazioni soprattutto per i 60enni, tamponi gratis per chi arriva dai luoghi di vacanza con maggiore rischio di diffusione dei contagi, green pass per Città Spettacolo. E’ quanto rit ...“Dopo due mesi di stop alle commissioni, nella giornata di oggi si è tenuta la commissione finanze, durante la quale si è consumata una discussione fra lo scrivente - Mimmo Franzese de “I Moderati” - ...