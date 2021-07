Covid, l’infettivologo Andreoni salva un no vax in mare (con la respirazione bocca a bocca): “Lo farei di nuovo, ma ho rischiato” (Di lunedì 19 luglio 2021) Ha sentito il grido d’aiuto di un bagnante che stava per annegare, e si è tuffato dalla barca su cui si trovava per soccorrerlo. Per l’infettivologo romano Massimo Andreoni, un weekend di riposo si è trasformato – in parte – in una missione da bagnino. Dopo averlo riportato sulla terraferma e avergli praticato la respirazione bocca a bocca, però, ecco la scoperta sconcertante: l’uomo appena salvato dall’annegamento è un anti-vaccinista. “L’ho scoperto solo dopo aver parlato con la figlia, che era sopraggiunta nel frattempo”, ha raccontato all’AdnKronos il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Ha sentito il grido d’aiuto di un bagnante che stava per annegare, e si è tuffato dalla barca su cui si trovava per soccorrerlo. Perromano Massimo, un weekend di riposo si è trasformato – in parte – in una missione da bagnino. Dopo averlo riportato sulla terraferma e avergli praticato la, però, ecco la scoperta sconcertante: l’uomo appenato dall’annegamento è un anti-vaccinista. “L’ho scoperto solo dopo aver parlato con la figlia, che era sopraggiunta nel frattempo”, ha raccontato all’AdnKronos il ...

