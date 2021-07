Covid, le notizie di oggi. Governo lavora a nuovo decreto, domani la cabina di regia. LIVE (Di lunedì 19 luglio 2021) La politica è divisa sulla certificazione e trovare la via all'italiana richiederà la mediazione e il decisionismo del premier Draghi. Salvini incalza: "Per lo stadio il Green pass ha senso, per mangiare la pizza no". Gli fa eco il miistro Garavaglia, che dice basta allarmismi nel turismo. Sul fronte vaccini sono 27.120.766 gli italiani immunizzati, pari al 50,21 % della popolazione degli over 12 Leggi su tg24.sky (Di lunedì 19 luglio 2021) La politica è divisa sulla certificazione e trovare la via all'italiana richiederà la mediazione e il decisionismo del premier Draghi. Salvini incalza: "Per lo stadio il Green pass ha senso, per mangiare la pizza no". Gli fa eco il miistro Garavaglia, che dice basta allarmismi nel turismo. Sul fronte vaccini sono 27.120.766 gli italiani immunizzati, pari al 50,21 % della popolazione degli over 12

