Covid, la Francia non esclude il ritorno del coprifuoco (Di lunedì 19 luglio 2021) "Non è escluso" il ripristino del coprifuoco in Francia, soprattutto nelle zone dove si sono verificati nuovi focolai di coronavirus. Lo ha annunciato il segretario di Stato Clément Beaune su BfmTv. Già la scorsa settimana il presidente francese Emmanuel Macron aveva ipotizzato di attuare "misure" restrittive localizzate per frenare i contagi. "Si potrà adattare a ciò che i prefetti riterranno necessario", ha spiegato Beaune.

