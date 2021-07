Covid Italia, Costa: "Stop ai dati su contagi giornalieri" (Di lunedì 19 luglio 2021) Lo afferma il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite di 'Dentro i fatti' su TgCom24. " "C'è la consapevolezza che dobbiamo assolutamente cambiare i parametri - sostiene Costa - e non ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 luglio 2021) Lo afferma il sottosegretario alla Salute Andrea, ospite di 'Dentro i fatti' su TgCom24. " "C'è la consapevolezza che dobbiamo assolutamente cambiare i parametri - sostiene- e non ...

borghi_claudio : Il nostro SPERANZA vuol pensare di cancellare libertà fondamentali in un giorno in cui il bollettino (da cancellare… - Adnkronos : 'Ricoveri allo #Spallanzani in diminuzione. Si conferma che sono in aumento i #contagi ma non le ospedalizzazioni'. - Corriere : Il pub strapieno per le notti azzurre diventa il focolaio più grande d’Italia: 97 positivi - welfera : RT @Ruffino_Lorenzo: I dati dell'Iss dimostrano che i vaccini in Italia stanno funzionando incredibilmente bene. Evitano le formi più gravi… - ChurchOfVerity : RT @ClaudioDeglinn2: Jonson GB con 50.000 contagiati e 50 morti al giorno si appresta a riaprire tutto per salvare l'economia della Gb.. me… -