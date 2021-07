Covid Italia, Costa: “Stop ai dati su contagi giornalieri” (Di lunedì 19 luglio 2021) (Adnkronos) – “Dobbiamo certamente monitorare, tracciare, avere prudenza ma non trasformarla in paura e non dare troppa rilevanza a quelli che sono i dati dei contagi giornalieri, io sarei per non comunicarli neanche più perché si rischia di generare un clima che non aiuta. Noi abbiamo bisogno di rinnovare il rapporto di fiducia tra cittadini e vaccini e continuare ad immunizzarci”. Lo afferma il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite di ‘Dentro i fatti’ su TgCom24. “ L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 luglio 2021) (Adnkronos) – “Dobbiamo certamente monitorare, tracciare, avere prudenza ma non trasformarla in paura e non dare troppa rilevanza a quelli che sono idei, io sarei per non comunicarli neanche più perché si rischia di generare un clima che non aiuta. Noi abbiamo bisogno di rinnovare il rapporto di fiducia tra cittadini e vaccini e continuare ad immunizzarci”. Lo afferma il sottosegretario alla Salute Andrea, ospite di ‘Dentro i fatti’ su TgCom24. “ L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

borghi_claudio : Il nostro SPERANZA vuol pensare di cancellare libertà fondamentali in un giorno in cui il bollettino (da cancellare… - Ruffino_Lorenzo : I dati dell'Iss dimostrano che i vaccini in Italia stanno funzionando incredibilmente bene. Evitano le formi più gr… - Adnkronos : 'Ricoveri allo #Spallanzani in diminuzione. Si conferma che sono in aumento i #contagi ma non le ospedalizzazioni'. - Majden3 : RT @Ruffino_Lorenzo: I dati dell'Iss dimostrano che i vaccini in Italia stanno funzionando incredibilmente bene. Evitano le formi più gravi… - Italia_Notizie : Borse, Milano perde il 3%, in rosso tutta Europa: il Covid fa di nuovo paura -