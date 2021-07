Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 19 luglio (Di lunedì 19 luglio 2021) Il bollettino Covid Italia di oggi, lunedì 19 luglio, con i dati della Protezione Civile e regione per regione – da Lombardia a Lazio, da Campania a Veneto, da Sicilia a Piemonte – su contagi, ricoveri e morti. Le news sui vaccini e sull’impatto della variante delta mentre si attende la cabina di regia del governo su green pass e obbligatorietà del documento ‘verde’. Sono 238 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 luglio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Non si registrano morti. Dopo giorni di crescita ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 luglio 2021) Ildi oggi, lunedì 19, con i dati dellae regione per regione – da Lombardia a Lazio, da Campania a Veneto, da Sicilia a Piemonte – su, ricoveri e morti. Le news sui vaccini e sull’impatto della variante delta mentre si attende la cabina di regia del governo su green pass e obbligatorietà del documento ‘verde’. Sono 238 i nuovida coronavirus oggi 19in Veneto, secondo i dati dell’ultimo. Non si registrano morti. Dopo giorni di crescita ...

