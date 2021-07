Covid India, zero morti a Delhi: è la prima volta da marzo (Di lunedì 19 luglio 2021) Buone notizie da Nuova Delhi, dove nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi riconducibili al coronavirus. E’ la prima volta che accade dal 2 marzo, mentre sono 51 i nuovi contagi registrati. Allo stesso tempo, però, il governo Indiano si sta preparando a una nuova ondata di contagi che, si teme, potrebbe arrivare ad agosto. Da qui la decisione di fare scorta di medicinali essenziali che hanno iniziato a scarseggiare durante la seconda ondata della pandemia, come si legge sul Business Standard. Tra i farmaci anche il Remdesivir, che si ritiene possa ridurre i tempi di recupero dal ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 luglio 2021) Buone notizie da Nuova, dove nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi riconducibili al coronavirus. E’ lache accade dal 2, mentre sono 51 i nuovi contagi registrati. Allo stesso tempo, però, il governono si sta preparando a una nuova ondata di contagi che, si teme, potrebbe arrivare ad agosto. Da qui la decisione di fare scorta di medicinali essenziali che hanno iniziato a scarseggiare durante la seconda ondata della pandemia, come si legge sul Business Standard. Tra i farmaci anche il Remdesivir, che si ritiene possa ridurre i tempi di recupero dal ...

Advertising

LaStampa : Nell’est dell’India si sta consumando una strage silenziosa: il Covid fa crescere le uccisioni di elefanti… - fisco24_info : Covid India, zero morti a Delhi: è la prima volta da marzo: Ma il Paese teme la terza ondata - italiaserait : Covid India, zero morti a Delhi: è la prima volta da marzo - ve_mauro : @gabrielecatania @borghi_claudio Più che imitarlo mi pare si voglia evidenziare le italiche assurdità, tipo esigere… - gaetanovetri1 : @DavideGiac la cosa che mi preoccupa di più che non c'è una sola notizia sul covid che arriva dalla cina. in americ… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid India India: Covid, 38.164 nuovi casi e 499 decessi L'India è al secondo posto al mondo per contagi dopo gli Stati Uniti e al terzo per decessi, dopo Usa e Brasile. Il 16 gennaio è iniziata la campagna di vaccinazione e le dosi somministrate finora ...

Politici e giornalisti spiati in tutto il mondo, tanti i paesi sotto accusa Molti numeri sarebbero associati ai cluster di 10 paesi: Azerbaijan, Bahrain, Ungheria, India, ... Read More In Evidenza Covid: Vaia, 'Momento cruciale e ai media dico: no allarmi ingiustificati'. 18 ...

Covid India, zero morti a Delhi: è la prima volta da marzo Adnkronos India: Covid, 38.164 nuovi casi e 499 decessi Sono 38.164 i nuovi casi di coronavirus e 499 i decessi riferiti dal bollettino odierno del ministero della Sanità dell'India. Il ...

ETF emergenti, la lista è lunga Le regioni in via di sviluppo stanno rialzando la testa dopo il duro colpo della pandemia e le valutazioni restano estremamente interessanti. Gli investitori italiani possono scegliere tra 62 replican ...

L'è al secondo posto al mondo per contagi dopo gli Stati Uniti e al terzo per decessi, dopo Usa e Brasile. Il 16 gennaio è iniziata la campagna di vaccinazione e le dosi somministrate finora ...Molti numeri sarebbero associati ai cluster di 10 paesi: Azerbaijan, Bahrain, Ungheria,, ... Read More In Evidenza: Vaia, 'Momento cruciale e ai media dico: no allarmi ingiustificati'. 18 ...Sono 38.164 i nuovi casi di coronavirus e 499 i decessi riferiti dal bollettino odierno del ministero della Sanità dell'India. Il ...Le regioni in via di sviluppo stanno rialzando la testa dopo il duro colpo della pandemia e le valutazioni restano estremamente interessanti. Gli investitori italiani possono scegliere tra 62 replican ...