Covid: in Lombardia diminuiscono le terapie intensive, a Bergamo 1 nuovo caso (Di lunedì 19 luglio 2021) Diminuisce il numero dei ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 11.621 tamponi effettuati, sono 208 i nuovi positivi (1,7%). I dati di lunedì 19 luglio – i tamponi effettuati: 11.621, totale complessivo: 12.143.485; – i nuovi casi positivi: 208; – in terapia intensiva: 30 (-1); – i ricoverati non in terapia intensiva: 138 (+3); – i decessi totale complessivo: 33.810 (+1). I nuovi casi per provincia Milano: 100 di cui 64 a Milano città; Bergamo: 1; Brescia: 9; Como: 5; Cremona: 10; Lecco: 3; Lodi: 3; Mantova: 10; Monza e Brianza: 3; Pavia: 4; Sondrio: 0; Varese: 41.

