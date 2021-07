Covid, in Campania 151 nuovi positivi. L’indice di contagio balza al 6,57% (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono 151 i nuovi positivi al Covid-19 registrati oggi in Campania a fronte di 2.298 tamponi molecolari effettuati. L’ndice di contagio sal al 6,57% (ieri era intorno al 4%). Il dato è fornito dall’Unità di crisi della Regione aggiornandolo alle 23:59 di ieri, domenica 18 luglio. Nel consueto bollettino pomeridiano sono indicati anche 1.625 tamponi antigenici e due decessi nelle ultime 48 ore. Sul fronte posti letto da segnalare i 10 ricoverati nelle terapie intensive e i 181 degenti delle aree non critiche. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono 151 ial-19 registrati oggi ina fronte di 2.298 tamponi molecolari effettuati. L’ndice disal al 6,57% (ieri era intorno al 4%). Il dato è fornito dall’Unità di crisi della Regione aggiornandolo alle 23:59 di ieri, domenica 18 luglio. Nel consueto bollettino pomeridiano sono indicati anche 1.625 tamponi antigenici e due decessi nelle ultime 48 ore. Sul fronte posti letto da segnalare i 10 ricoverati nelle terapie intensive e i 181 degenti delle aree non critiche. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

SkyTG24 : Covid Campania, De Luca: “O ci vacciniamo o ci sarà un nuovo lockdown” - antonellaa262 : Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, domenica 18 luglio, parla di 151 nuovi positivi su 2298 tamponi analiz… - bassairpinia : CAMPANIA. Covid, sale ancora l'indice del contagio, due morti - - folucar : RT @lucarango88: ??16:45 Aspettando la #Campania #Trento 4|24 2,5% #FVG 6|16 0,5% #Piemonte 28|77 1,2% #ER 219|266 5,5% #Marche 25|60 3,1%… - RitaC70 : Covid in Campania, bollettino del 19 luglio: in netto rialzo tasso di positività -