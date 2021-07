Covid, il governo verso la proroga dello stato di emergenza fino al 31 ottobre (Di lunedì 19 luglio 2021) "Credo che l'intendimento sia di prolungare lo stato di emergenza fino a fine ottobre. C'è in campo anche l'ipotesi fino a gennaio ma credo che si possa ragionare su un primo step ad ottobre e poi, naturalmente, valuteremo". Lo afferma all'ANSA il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 luglio 2021) "Credo che l'intendimento sia di prolungare lodia fine. C'è in campo anche l'ipotesia gennaio ma credo che si possa ragionare su un primo step ade poi, naturalmente, valuteremo". Lo afferma all'ANSA il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. L'articolo .

