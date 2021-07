Covid, il direttore della Assl di Cagliari: “Stiamo pagando i festeggiamenti per gli Europei. Occorre convincere gli indecisi a vaccinarsi” (Di lunedì 19 luglio 2021) Sergio Marracini, direttore sanitario degli ospedali Assl di Cagliari, fa il punto della situazione sulla pandemia da Covid-19 in Italia: “Certamente la variante Delta è molto più veloce nella diffusione e ha un tempo d’incubazione più breve. Infatti, Stiamo già pagando anche la vittoria dell’Italia agli Europei di una settimana fa”. Poi l’appello: “La battaglia al Covid si affronta vaccinandosi, anche convincendo chi non vuole vaccinarsi. Bisogna partecipare tutti. Anche chi era in panchina ha vinto gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Sergio Marracini,sanitario degli ospedalidi, fa il puntosituazione sulla pandemia da-19 in Italia: “Certamente la variante Delta è molto più veloce nella diffusione e ha un tempo d’incubazione più breve. Infatti,giàanche la vittoria dell’Italia aglidi una settimana fa”. Poi l’appello: “La battaglia alsi affronta vaccinandosi, anche convincendo chi non vuole. Bisogna partecipare tutti. Anche chi era in panchina ha vinto gli ...

