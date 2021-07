COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 166 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 6 persone: – 1, residente nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Domicella; – 2, residenti nel comune di Fontanarosa; – 1, residente nel comune di Montefalcione; – 1, residente nel comune di Pietradefusi. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 166 tamponi effettuati sono risultate positive al6 persone: – 1, residente nel comune di; – 1, residente nel comune di Domicella; – 2, residenti nel comune di Fontanarosa; – 1, residente nel comune di Montefalcione; – 1, residente nel comune di Pietradefusi. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

