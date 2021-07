Covid | i timori sulla variante Delta fanno crollare le Borse | in Europa persi 240 miliardi di euro | Milano chiude a - 3 | 34%

(Di lunedì 19 luglio 2021) Lepee hanno perso 240di capitalizzazione in una sola seduta. E' la perdita virtuale basata sul calcolo della capitalizzazione delledel Vecchio Continente. Con iper ...

legati alpesano anche sul petrolio dopo l'accordo all'Opec+ per un aumento della produzione. Le quotazioni del greggio chiudono a New York in calo del 7,5% a 66,42 dollari. - - > ...Gli investitori sono allarmati dall'aumento dei casi di contagio legati alle varianti del- 19, nonostante la massiccia campagna di vaccinazione e temono un freno alle aspettative di crescita ...Allarme della Federazione Italia dei Medici Pediatri: “La diffidenza mostrata da moltissimi genitori nei confronti del vaccino ci espone ad un ...Nel Regno Unito è "freedom day" ma i contagi da COVID accelerano. Tornano i timori di nuove restrizioni e delle conseguenze sull'economia.