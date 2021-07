Covid, Green Pass “solo dopo 2 dosi di vaccino”. Bloccato volo per la Grecia. Freedom day in Uk, Francia verso il coprifuoco (Di lunedì 19 luglio 2021) Persuadere i cittadini con più di 60 anni non ancora vaccinati a fare il vaccino (si tratta di oltre 2 milioni di persone), e rilasciare il Green Pass soltanto a chi ha già fatto anche la seconda dose. Sarebbero queste, secondo un’anticipazione online del Corriere della Sera, le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico (Cts) al Governo Draghi. In gioco ci sono le modalità per far fronte alla nuova ondata di contagi Covid da variante Delta. Il Cts condividerà il suo orientamento con l’esecutivo nelle prossime ore, in vista del decreto sul Green Pass che è in ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 19 luglio 2021) Persuadere i cittadini con più di 60 anni non ancora vaccinati a fare il(si tratta di oltre 2 milioni di persone), e rilasciare ilsoltanto a chi ha già fatto anche la seconda dose. Sarebbero queste, secondo un’anticipazione online del Corriere della Sera, le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico (Cts) al Governo Draghi. In gioco ci sono le modalità per far fronte alla nuova ondata di contagida variante Delta. Il Cts condividerà il suo orientamento con l’esecutivo nelle prossime ore, in vista del decreto sulche è in ...

