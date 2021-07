Covid Gb, 39.950 nuovi contagi e 19 morti (Di lunedì 19 luglio 2021) In Gran Bretagna nelle ultime 24 ore sono stati registrati 39.950 casi di Covid e 19 decessi. Il giorno precedente i nuovi contagi erano stati 48.161 e 25 i morti. Lunedì della scorsa settimana, i nuovi contagi erano stati 34.471 e i decessi sei. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 19 luglio 2021) In Gran Bretagna nelle ultime 24 ore sono stati registrati 39.950 casi die 19 decessi. Il giorno precedente ierano stati 48.161 e 25 i. Lunedì della scorsa settimana, ierano stati 34.471 e i decessi sei. L'articolo proviene da Italia Sera.

