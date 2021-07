(Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Tutti dovrebbero vaccinarsi. Altrimenti saranno solo i no-vax che si ammaleranno. Già in America abbiamo una 'pandemia dei non-vaccinati'. Negli Usa e in Europa idemagogici dichecon i no-vaxtra i, strumentali e irresponsabili". Lo scrive su twitter il giornalista Alan

Advertising

TV7Benevento : Covid: Friedman, 'politici di destra che flirtano con no-vax sono tra i peggiori populisti'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Friedman

Il Tempo

Gideon, capo scienziato ad interim e capo della ricerca e sviluppo presso il Ministero ...Sciences de l'Institut de France Share Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Articolo precedente. ...La giornalista Vanessa, infatti, ha raccontato che Phoebe Philo lancerà il suo marchio ... non così diverso da quello dovuto all'emergenza- 19. Nel 2008 la crisi era stata solo ...Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Tutti dovrebbero vaccinarsi. Altrimenti saranno solo i no-vax che si ammaleranno. Già in America abbiamo una ‘pandemia dei non-vaccinati’. Negli Usa e in Europa i politici ...La Francia ha deciso: ci sarà una decisa stretta sulle norme anti-Covid. In un messaggio rivolto alla nazione, Emmanuel Macron ha voluto sottolineare come, spinta da una variante Delta dilagante che o ...