Covid Francia, ritorno a coprifuoco "non è escluso" (Di lunedì 19 luglio 2021) La Francia non esclude il ripristino del coprifuoco, con misure mirate a livello locale per contenere i contagi da coronavirus nelle zone più colpite. "E' una possibilità, non è esclusa", ha detto stamani a Bfmtv-Rmc il sottosegretario francese per gli Affari europei, Clément Beaune, dopo che ieri le autorità sanitarie francesi hanno segnalato 12.532 nuovi casi di Covid-19 accertati nell'arco di 24 ore a fronte dei 4.256 della domenica precedente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

