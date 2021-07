Covid, Federazione pediatri: “Vaccinare adolescenti, c’è il rischio di una nuova ondata” (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La diffidenza mostrata da moltissimi genitori nei confronti del vaccino ci espone ad un altissimo rischio di trovarci a settembre nel pieno di una nuova ondata. Il sistema di hub e centri vaccinali con il quale la Regione ha scelto di procedere non è adatto a questa nuova fase della pandemia, è necessario che i pediatri di famiglia possano Vaccinare i propri assistiti, infondendo fiducia nella pratica vaccinale ai moltissimi genitori che scelgono di attendere”. Dalla Campania, la Federazione Italia dei Medici pediatri ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La diffidenza mostrata da moltissimi genitori nei confronti del vaccino ci espone ad un altissimodi trovarci a settembre nel pieno di una. Il sistema di hub e centri vaccinali con il quale la Regione ha scelto di procedere non è adatto a questafase della pandemia, è necessario che idi famiglia possanoi propri assistiti, infondendo fiducia nella pratica vaccinale ai moltissimi genitori che scelgono di attendere”. Dalla Campania, laItalia dei Medici...

Vaccinazioni pediatriche, D'Avino e Vallefuoco (FIMP): "A settembre si rischia un'esplosione dei contagi, troppi genitori diffidenti". Dalla Campania, la Federazione Italia dei Medici Pediatri interviene con un monito ben preciso in ... Non sappiamo quali possano essere le complicanze a lungo termine dell'infezione da Covid 19 in ...

Federazione pediatri, vaccinare adolescenti o rischio ondata (ANSA) - NAPOLI, 19 LUG - "La diffidenza mostrata da moltissimi genitori nei confronti del vaccino ci espone ad un altissimo rischio di trovarci a settembre nel pieno di una nuova ondata. Il sistema d ...

