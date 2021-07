Covid | borse europee in forte calo Milano la peggiore Pesa la variante Delta

(Di lunedì 19 luglio 2021) Lasta incidendo in maniera: lesono sotto tiro, con i futures Usa in rosso nella stagione delle trimestrali. La, che sta minando lo svolgimento dei giochi olimpici di Tokyo e ha costretto il premier britannico Boris Johnson all'autoisolamento, incide anche sulla vita di tutti, condizionando movimenti e programmi L'articolo proviene da Firenze Post.

Le borse del Vecchio Continente hanno bruciato 240 miliardi di capitalizzazione in una sola seduta. ...basata sul calcolo della capitalizzazione innescata dai timori per la variante Delta del Covid- ...I listini oggi sono stati travolte dalle vendite, perché il Covid scatena il panico, le borse crollano e Piazza Affari sprofonda. Per i mercati azionari quella odierna è stata una seduta da ...La variante Delta affonda le Borse e agita il fantasma del lockdown. Ma fa anche crollare il rendimento del Treasury Usa e archivia l'ipotesi di taper. Ormai, il Qe è come un «giorno della marmotta» ...