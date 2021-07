Covid, Bianchini e Carfora (Mio Italia): “Ristoranti capro espiatorio anche d’estate” (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto«Nulla di nuovo sotto il sole, purtroppo. Il comparto dell’ospitalità a tavola (Horeca) continua a essere il capro espiatorio anche per il periodo estivo. Parte del Governo vuole costringere baristi e ristoratori a compiere la selezione dei clienti all’ingresso dei locali, lasciando però libero accesso su autobus e metropolitane. È molto singolare che i focolai, a detta degli esperti, nascano nei Ristoranti ma non nei luoghi dove le persone sono accalcate da sempre al chiuso, senza controllo del ricambio d’aria, cioè nei mezzi pubblici». «Siamo di fronte all’ennesima scelta ipocrita che ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto«Nulla di nuovo sotto il sole, purtroppo. Il comparto dell’ospitalità a tavola (Horeca) continua a essere ilper il periodo estivo. Parte del Governo vuole costringere baristi e ristoratori a compiere la selezione dei clienti all’ingresso dei locali, lasciando però libero accesso su autobus e metropolitane. È molto singolare che i focolai, a detta degli esperti, nascano neima non nei luoghi dove le persone sono accalcate da sempre al chiuso, senza controllo del ricambio d’aria, cioè nei mezzi pubblici». «Siamo di fronte all’ennesima scelta ipocrita che ...

Advertising

anteprima24 : ** Covid, #Bianchini e #Carfora (Mio Italia): 'Ristoranti capro espiatorio anche d'estate' **… - redontuscia : #Economia #Evidenza #Turismo Covid. Bianchini: ‘Ristoranti capro espiatorio anche d’estate’ - tusciatimes : Covid-19, Bianchini: “Ristoranti capro espiatorio anche d’estate” - ZenatiDavide : Non c’è obbligo di vaccino in Cina: di Sergio Bianchini Lo scorso anno ancora in marzo, dopo 2 mesi dall’inizio del… -