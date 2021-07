Covid 19 in Campania | bollettino del 18 luglio | 151 nuovi positivi

(Di lunedì 19 luglio 2021)19 in: ildi ieri, domenica 18, parla di 151su 2298 tamponi analizzati. L’ultimosui contagi da19 in, aggiornato a ieri, domenica 18, parla di 151su 2298 tamponi analizzati. Secondo i dati dell’Unità di Crisi della Regione, si registrano

Oltre duemila tamponi processati, di meno perché relativi a domenica. Aumentano i ricoveri ordinari, stabili le terapie intensive L'Unità di Crisi della Regioneha diffuso il bollettino odierno relativo a positivi e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 151 a fronte di 2.298 tamponi processati, come al solito di meno perché effettuati di ...Sale a 7.564 anche il numero di vittime con i due decessi registrati dall'unità di crisi dellanelle ultime 48 ore. In aumento i numeri dei ricoveri ospedalieri: 181 ricoverati con sintomi, ...Per quel che riguarda il Covid, hanno retto le Regioni perché ... Questo quanto affermato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, per quel che riguarda la campagna vaccinale ...I parametri utilizzati per stabilire i colori delle Regioni saranno rivisti, probabilmente già entro questa settimana. Il motivo è piuttosto semplice: la crescente diffusione ...