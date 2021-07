Covid-19 | bollettino 19 luglio | 2 072 contagiati e 7 decessi

(Di lunedì 19 luglio 2021) La Protezione Civile ha fornito come ogni giorno i dati per l’ultimo-19: gli aggiornamenti su contagi,e guarigioni Come di consueto è stato comunicato poco fa dalla Protezione Civile l’ultimorelativo alla giornata odierna, domenica 18. Tutti i dati aggiornati su contagi, guarigioni e. Le ultime notizie confermano una maggiore diffusione del virus L'articolo proviene da Inews.it.

Sono 2.072 i nuovi contagi di- 19 in Italia ( ieri 3.127 ), a fronte di 89.089 tamponi giornalieri effettuati (ieri 165.269)... È questo il quadro che emerge daldel ministero della ...... 238 contagi e nessun decesso in 24 ore Rallenta la crescita dei casiin Veneto, dopo la ... Lo riferisce ildella Regione. Il numero degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 428.Covid Italia, il bollettino di oggi 19 luglio 2021.Salgono ancora leggermente i positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24 ore, sono 2.072 secondo i dati ...Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 19 luglio del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 2.072 su 89.089 tamponi ...