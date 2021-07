Costa: basta con i dati giornalieri sul Covid. Zangrillo: l’allarmismo crea panico (Di lunedì 19 luglio 2021) “Dobbiamo certamente monitorare, tracciare, avere prudenza ma non trasformarla in paura e non dare troppa rilevanza a quelli che sono i dati dei contagi giornalieri, io sarei per non comunicarli neanche più perché si rischia di generare un clima che non aiuta. Noi abbiamo bisogno di rinnovare il rapporto di fiducia tra cittadini e vaccini e continuare ad immunizzarci”. Lo ha evidenziato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite di ‘Dentro i fatti’ su TgCom24. ” Costa la pressione sulle terapie intensive è al 2% “C’è la consapevolezza che dobbiamo assolutamente cambiare i parametri – sostiene ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 luglio 2021) “Dobbiamo certamente monitorare, tracciare, avere prudenza ma non trasformarla in paura e non dare troppa rilevanza a quelli che sono idei contagi, io sarei per non comunicarli neanche più perché si rischia di generare un clima che non aiuta. Noi abbiamo bisogno di rinnovare il rapporto di fiducia tra cittadini e vaccini e continuare ad immunizzarci”. Lo ha evidenziato il sottosegretario alla Salute Andrea, ospite di ‘Dentro i fatti’ su TgCom24. ”la pressione sulle terapie intensive è al 2% “C’è la consapevolezza che dobbiamo assolutamente cambiare i parametri – sostiene ...

