Cos’è la Sindrome dell’Avana? Misteriosa malattia che affligge i diplomatici Usa a Vienna (Di lunedì 19 luglio 2021) Vienna è famosa come centro per la diplomazia e lo spionaggio. Il governo degli Stati Uniti sta indagando su una serie di incidenti sanitari nella capitale austriaca Vienna, che coinvolgono i suoi diplomatici e altri funzionari amministrativi. Più di 20 dipendenti hanno riportato sintomi simili a Sindrome dell’Avana. Misteriosa malattia cerebrale da quando il presidente Joe Biden è entrato in carica a gennaio. Non c’è alcuna spiegazione per questa Sindrome, ma gli scienziati americani affermano che è molto probabilmente causata da radiazioni a microonde ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 luglio 2021)è famosa come centro per la diplomazia e lo spionaggio. Il governo degli Stati Uniti sta indagando su una serie di incidenti sanitari nella capitale austriaca, che coinvolgono i suoie altri funzionari amministrativi. Più di 20 dipendenti hanno riportato sintomi simili acerebrale da quando il presidente Joe Biden è entrato in carica a gennaio. Non c’è alcuna spiegazione per questa, ma gli scienziati americani affermano che è molto probabilmente causata da radiazioni a microonde ...

