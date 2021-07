Cosa si sa di Ikram Nazih, studentessa italo-marocchina detenuta in Marocco (Di lunedì 19 luglio 2021) Nelle scorse settimane è stata condannata a più di 3 anni di carcere per oltraggio all'Islam, per un post su Facebook del 2019 Leggi su ilpost (Di lunedì 19 luglio 2021) Nelle scorse settimane è stata condannata a più di 3 anni di carcere per oltraggio all'Islam, per un post su Facebook del 2019

Advertising

FrancescoDeBen8 : Cosa si sa di Ikram Nazih, studentessa italo-marocchina detenuta in Marocco - jarjarpad : RT @ilpost: Cosa si sa di Ikram Nazih, studentessa italo-marocchina detenuta in Marocco - alfredgazzirru1 : RT @ilpost: Cosa si sa di Ikram Nazih, studentessa italo-marocchina detenuta in Marocco - menomm : RT @ilpost: Cosa si sa di Ikram Nazih, studentessa italo-marocchina detenuta in Marocco - ilpost : Cosa si sa di Ikram Nazih, studentessa italo-marocchina detenuta in Marocco -