"Cosa mi ha fatto dopo avermi lasciata". La ex (incinta) e il durissimo sfogo contro Zaniolo: imbarazzante (Di lunedì 19 luglio 2021) Si torna a parlare dei guai di cuore di Nicolò Zaniolo, il 21enne centrocampista della Roma dalla vita sentimentale turbolenta. Ad attaccarlo è Sara Scaperrotta, la sua ex fidanzata piantata in asso dopo aver annunciato la gravidanza alla fine del 2020. All'epoca si era parlato di un addio tumultuoso, con tanto di possibile flirt con Madalina Ghenea. Oggi la Scaperrotta, sui social, conferma in parte quella versione dei fatti. "È quasi arrivato il momento - scrive su Instagram, amareggiata -. Sono giunta al termine del mio percorso di gravidanza, consapevole che questo sarà il principio del viaggio più bello, emozionante, serio e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Si torna a parlare dei guai di cuore di Nicolò, il 21enne centrocampista della Roma dalla vita sentimentale turbolenta. Ad attaccarlo è Sara Scaperrotta, la sua ex fidanzata piantata in assoaver annunciato la gravidanza alla fine del 2020. All'epoca si era parlato di un addio tumultuoso, con tanto di possibile flirt con Madalina Ghenea. Oggi la Scaperrotta, sui social, conferma in parte quella versione dei fatti. "È quasi arrivato il momento - scrive su Instagram, amareggiata -. Sono giunta al termine del mio percorso di gravidanza, consapevole che questo sarà il principio del viaggio più bello, emozionante, serio e ...

Advertising

acffiorentina : Cosa hai fatto Sottil? ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina - christianrocca : Per governare una città ci vogliono testa, cuore e una buona memoria di chi ha fatto che cosa Di @AlessiaCappello… - ItaliaViva : Milano 2021Per governare una città ci vogliono testa, cuore e una buona memoria di chi ha fatto che cosa -… - lorenzaswift13 : Cosa volete che sia il vaccino, quando per lavorare in psichiatria mi hanno fatto la mantoux. Hanno pure circondato… - smvnday : sapete cosa ho appena fatto? l’ordine dei due libri einaudi + zaino eccomi anima semplicissima e vendutissima anche -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa fatto Cashback, transazioni mancanti! Come aprire ticket reclamo ... risulta senza dubbio più veloce ed efficiente rispetto invece al fatto di inoltrare decine di ... Cosa fare invece nel momento in cui, a oggi ci si rende conto di avere transazioni mancanti ad esempio ...

Salvatore Borsellino: "Maresca ridia agenda rossa"/ "Tradisce valori con Berlusconi" ... fratello minore del giudice assassinato da Cosa Nostra qualche mese dopo l'amico e collega ... nonostante non sia così sconvolgente dal punto di vista politico: " la difesa che ha fatto su Berlusconi " ...

Dazn, la gaffe su Federico Chiesa fa scoppiare la polemica. Ecco cosa è accaduto Il Fatto Quotidiano Laura Chiatti e Marco Bocci, crisi? Periodo particolare, la coppia si espone Da giorni si mormora che Laura Chiatti e Marco Bocci stanno attraversando un momento molto particolare. I ben informati sostengono che la coppia sta affrontando una profonda crisi matrimoniale. A far ...

TURISMO - Vogliamo far saltare il banco, cioè le regole? Un checkup per (soprav)vivere A pochi passi da casa nostra. Ma cosa si sono messi in testa tanti gestori di bar, ristoranti, lidi? Che le regole non valgono per loro? Che bisogna giocare a guardie e ladri? E a domanda, rispondere ...

... risulta senza dubbio più veloce ed efficiente rispetto invece aldi inoltrare decine di ...fare invece nel momento in cui, a oggi ci si rende conto di avere transazioni mancanti ad esempio ...... fratello minore del giudice assassinato daNostra qualche mese dopo l'amico e collega ... nonostante non sia così sconvolgente dal punto di vista politico: " la difesa che hasu Berlusconi " ...Da giorni si mormora che Laura Chiatti e Marco Bocci stanno attraversando un momento molto particolare. I ben informati sostengono che la coppia sta affrontando una profonda crisi matrimoniale. A far ...A pochi passi da casa nostra. Ma cosa si sono messi in testa tanti gestori di bar, ristoranti, lidi? Che le regole non valgono per loro? Che bisogna giocare a guardie e ladri? E a domanda, rispondere ...