Cosa ha detto Giorgia Meloni di Maresca oggi a Bagnoli

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli- Nè l’allerta meteo nè le contestazioni per fortuna solo temute in uno dei quartieri più rossi della città hanno fermato. Per la prima volta, a, la leader di Fratelli d’Italia ha presentato la sua autobiografia “Io sono” nel capoluogo partenopeo. E per lei è stata anche la prima occasione per vedere e salutare pubblicamente a Napoli il suo candidato sindaco: Catello. L’uomo che, da civico, tiene un pò paradossalmente il centrodestra unito. Al direttore de “Il Mattino” Federico Monga che l’ha intervistata all’Arenile, la ...