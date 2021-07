Coronavirus, scatta Freedom Day in Inghilterra: stop restrizioni (Di lunedì 19 luglio 2021) Quasi tutte le restrizioni legate alla pandemia di Covid-19 sono state revocate in Inghilterra con lo scattare della giornata odierna, ribattezzata 'Freedom Day', nonostante una fiammata di contagi che... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 19 luglio 2021) Quasi tutte lelegate alla pandemia di Covid-19 sono state revocate incon lore della giornata odierna, ribattezzata 'Day', nonostante una fiammata di contagi che...

