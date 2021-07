Coronavirus nel Lazio, 434 nuovi casi (340 a Roma). D’Amato: ‘Per immunità di gregge vaccinare i più giovani’ (Di lunedì 19 luglio 2021) ‘Oggi su quasi 6mila tamponi nel Lazio e quasi 6mila antigenici per un totale di oltre 11mila test, si registrano 434 nuovi casi positivi, 1 decesso, i ricoverati sono 130, le terapie intensive sono 29, i guariti sono 198. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,6% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 3,7%. I casi a Roma città sono a quota 340. Vaccini: per obiettivo immunita’ di gregge indispensabile vaccinare le fasce di popoLazione piu’ giovani. Prima settimana di agosto confermo 70% popoLazione adulta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 luglio 2021) ‘Oggi su quasi 6mila tamponi nele quasi 6mila antigenici per un totale di oltre 11mila test, si registrano 434positivi, 1 decesso, i ricoverati sono 130, le terapie intensive sono 29, i guariti sono 198. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,6% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 3,7%. Icittà sono a quota 340. Vaccini: per obiettivo immunita’ diindispensabilele fasce di popone piu’ giovani. Prima settimana di agosto confermo 70% popone adulta ...

