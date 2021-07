Coronavirus in Italia | il bollettino del 19 luglio | 2 072 nuovi casi | i morti sono 7

(Di lunedì 19 luglio 2021)2.072 icontagi di Covid-19 in(ieri 3.127), a fronte di 89.089 tamponi giornalieri effettuati (ieri 165.269). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 2,3% (ieri 1,9%).7 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive162 (+6), con 16ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 19sulla situazionein(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ...

È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 19 luglio sulla situazionein( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE INCON ...I dati quotidiani comunicati dal ministero della Salute Sono 2.072 i test positivi alregistrati innelle ultime 24 ore (ieri 3.127), con 89.089 tamponi molecolari e antigenici effettuati, in forte calo come ogni rilevazione del lunedì rispetto al giorno predecente (...Covid, neonato di 2 mesi in rianimazione a Palermo: ricoverata anche la sorella presso un altro nosocomio, pare che i genitori siano "no vax" ...Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 2.072 casi positivi da coronavirus e 7 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 1.350 (58 in più di ieri), di cui 162 nei reparti ...