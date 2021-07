Coronavirus, il bollettino del 19 luglio (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 2.072, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 4.289.528. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 1.412 unità, quindi al momento risultano positive 47.525 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 162. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 1.188, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 46.175. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 127.874. Da ieri si ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 2.072, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 4.289.528. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 1.412 unità, quindi al momento risultano positive 47.525 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 162. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 1.188, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 46.175. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 127.874. Da ieri si ...

Advertising

Hygbor : Coronavirus in Italia, il bollettino del 19 luglio: 2.072 nuovi casi, i morti sono 7 | Sky TG24 - MyEatPlayLive1 : RT @blogsicilia: #covid19 #coronavirus Covid19 in Italia, 2.072 nuovi casi e 7 morti in 24 ore (I DATI) - - lucarango88 : ??Bollettino completo #Lombardia #Covid_19 #19luglio Casi +208 (846.106 +0,02%) Deceduti +1 (33.810 +0%) Guariti +3… - infoitinterno : Coronavirus in Italia, il bollettino del 19 luglio: 2.072 nuovi casi, i morti sono 7 - infoitinterno : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 19 luglio: 2.072 nuovi casi e 7 morti -