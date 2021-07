Coronavirus, Brusaferro: «Solo il vaccino ci apre la strada verso la normalità. Stessa priorità a over 60 e giovani» (Di lunedì 19 luglio 2021) Il presidente dell’Iss: «Bisogna non contrarre il virus che anche dopo settimane dalla guarigione può dare manifestazioni cliniche chiamate Long Covid. Una ragione in più per immunizzarsi» Leggi su corriere (Di lunedì 19 luglio 2021) Il presidente dell’Iss: «Bisogna non contrarre il virus che anche dopo settimane dalla guarigione può dare manifestazioni cliniche chiamate Long Covid. Una ragione in più per immunizzarsi»

Advertising

albertomura : «Sappiamo che nei completamente vaccinati le probabilità di infettarsi e sviluppare malattia grave si riducono fort… - mlgelm : RT @Corriere: Brusaferro: «Vaccino unico rimedio. Diamo la stessa priorità a over 60 e giovani» - vorreileali : RT @Corriere: Brusaferro: «Vaccino unico rimedio. Diamo la stessa priorità a over 60 e giovani» - scafato : RT @Corriere: Brusaferro: «Vaccino unico rimedio. Diamo la stessa priorità a over 60 e giovani» - Corriere : Brusaferro: «Vaccino unico rimedio. Diamo la stessa priorità a over 60 e giovani» -