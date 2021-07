Corona virus: Italia, 47525 attualmente positivi a test (+1412 in un giorno) con 127874 decessi (7) e 4114129 guariti (651). Totale di 4289528 casi (2072) Dati della protezione civile: effettuati 89089 tamponi (Di lunedì 19 luglio 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 47525 attualmente positivi a test (+1412 in un giorno) con 127874 decessi (7) e 4114129 guariti (651). Totale di 4289528 casi (2072) <small class="subtitle">Dati ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 19 luglio 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(7) e(651).di) ...

