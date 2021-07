Contro i virus ci sono cure e vaccini, contro i politici invece… (Di lunedì 19 luglio 2021) di Maurizio Donini L’introduzione del green pass obbligatorio da parte della Francia di Emmanuel Macron per l’accesso a luoghi e trasporti pubblici, anche sull’onda della variante Delta, ha riacceso il dibattito sulle vaccinazioni. Per quanto i numeri siano confortanti e oramai stabilmente sopra le 500mila dosi giornaliere erogate, restano fasce di popolazione poco inclini a sottoporsi alla vaccinazione; ma, in concreto, tutta la colpa è da attribuire ai novax e affini? Forse i politici dovrebbero guardarsi allo specchio per cercare le motivazioni che tengono lontane le persone dai centri vaccinali. Tempo fa, dalla Gruber, l’immunologa Antonella Viola si chiedeva perché i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) di Maurizio Donini L’introduzione del green pass obbligatorio da parte della Francia di Emmanuel Macron per l’accesso a luoghi e trasporti pubblici, anche sull’onda della variante Delta, ha riacceso il dibattito sulle vaccinazioni. Per quanto i numeri siano confortanti e oramai stabilmente sopra le 500mila dosi giornaliere erogate, restano fasce di popolazione poco inclini a sottoporsi alla vaccinazione; ma, in concreto, tutta la colpa è da attribuire ai novax e affini? Forse idovrebbero guardarsi allo specchio per cercare le motivazioni che tengono lontane le persone dai centri vaccinali. Tempo fa, dalla Gruber, l’immunologa Antonella Viola si chiedeva perché i ...

