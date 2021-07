Conte si sfila dalla sfida a Primavalle: non si candierà al seggio alla Camera (Di lunedì 19 luglio 2021) AGI - Giuseppe Conte si sfila dalla corsa per le elezioni suppletive alla Camera nel collegio di Primavalle a Roma. "Ho pensato di non candidarmi, perché ho preso altri impegni per me prioritari", ha spiegato l'ex premier dopo aver incontrato Mario Draghi a Palazzo Chigi. "La politica è dappertutto" ha aggiunto Conte, sottolineando che il ruolo di guida del M5s che si appresta ad assumere finirebbe per tenerlo lontano dal frequentare il Parlamento. Un'aula, ha puntualizzato l'ex premier, "di cui ho molto rispetto". Una scelta diversa, dunque, da quella ... Leggi su agi (Di lunedì 19 luglio 2021) AGI - Giuseppesicorsa per le elezioni suppletivenel collegio dia Roma. "Ho pensato di non candidarmi, perché ho preso altri impegni per me prioritari", ha spiegato l'ex premier dopo aver incontrato Mario Draghi a Palazzo Chigi. "La politica è dappertutto" ha aggiunto, sottolineando che il ruolo di guida del M5s che si appresta ad assumere finirebbe per tenerlo lontano dal frequentare il Parlamento. Un'aula, ha puntualizzato l'ex premier, "di cui ho molto rispetto". Una scelta diversa, dunque, da quella ...

