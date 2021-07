Conte si sfila dalla sfida a Primavalle: non si candiderà al seggio alla Camera (Di lunedì 19 luglio 2021) AGI - Giuseppe Conte si sfila dalla corsa per le elezioni suppletive alla Camera nel collegio di Primavalle a Roma. "Ho pensato di non candidarmi, perché ho preso altri impegni per me prioritari", ha spiegato l'ex premier dopo aver incontrato Mario Draghi a Palazzo Chigi. "La politica è dappertutto" ha aggiunto Conte, sottolineando che il ruolo di guida del M5s che si appresta ad assumere finirebbe per tenerlo lontano dal frequentare il Parlamento. Un'aula, ha puntualizzato l'ex premier, "di cui ho molto rispetto". Una scelta diversa, dunque, da quella ... Leggi su agi (Di lunedì 19 luglio 2021) AGI - Giuseppesicorsa per le elezioni suppletivenel collegio dia Roma. "Ho pensato di non candidarmi, perché ho preso altri impegni per me prioritari", ha spiegato l'ex premier dopo aver incontrato Mario Draghi a Palazzo Chigi. "La politica è dappertutto" ha aggiunto, sottolineando che il ruolo di guida del M5s che si appresta ad assumere finirebbe per tenerlo lontano dal frequentare il Parlamento. Un'aula, ha puntualizzato l'ex premier, "di cui ho molto rispetto". Una scelta diversa, dunque, da quella ...

Advertising

Agenzia_Italia : Conte si sfila dalla sfida a Primavalle: non si candierà al seggio alla Camera - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Conte si sfila dalla sfida a Primavalle: non si candierà al seggio alla Camera - hurree16 : RT @Agenzia_Italia: Conte si sfila dalla sfida a Primavalle: non si candierà al seggio alla Camera - Stelladiana101 : RT @Agenzia_Italia: Conte si sfila dalla sfida a Primavalle: non si candierà al seggio alla Camera - statodelsud : Conte si sfila dalla sfida a Primavalle: non si candierà al seggio alla Camera -

Ultime Notizie dalla rete : Conte sfila Conte si sfila dalla sfida a Primavalle: non si candierà al seggio alla Camera AGI - Giuseppe Conte si sfila dalla corsa per le elezioni suppletive alla Camera nel collegio di Primavalle a Roma. ' Ho pensato di non candidarmi , perché ho preso altri impegni per me prioritari', ha spiegato l'ex ...

Olivia, cane - bagnino salva in mare un bambino in difficoltà Via libera da Corte Suprema a maternità surrogata per coppie omosessuali o single Conte soddisfatto ... è ufficiale, il primo concorrente è Morgan Chiara Ferragni a Cannes: sfila sul red carpet, ma il ...

Conte si sfila dalla sfida a Primavalle: non si candiderà al seggio alla Camera AGI - Agenzia Italia Suppletive: Conte si sfila da sfida a Primavalle Giuseppe Conte si sfila dalla corsa per le elezioni suppletive alla Camera nel collegio di Primavalle a Roma. “Ho pensato di non candidarmi, perche’ ho preso altri impegni per me prioritari”, ha spieg ...

Conte si sfila dalla sfida a Primavalle: non si candierà al seggio alla Camera AGI - Giuseppe Conte si sfila dalla corsa per le elezioni suppletive alla Camera nel collegio di Primavalle a Roma. "Ho pensato di non candidarmi, perché ho preso altri impegni per me prioritari", ha ...

AGI - Giuseppesidalla corsa per le elezioni suppletive alla Camera nel collegio di Primavalle a Roma. ' Ho pensato di non candidarmi , perché ho preso altri impegni per me prioritari', ha spiegato l'ex ...Via libera da Corte Suprema a maternità surrogata per coppie omosessuali o singlesoddisfatto ... è ufficiale, il primo concorrente è Morgan Chiara Ferragni a Cannes:sul red carpet, ma il ...Giuseppe Conte si sfila dalla corsa per le elezioni suppletive alla Camera nel collegio di Primavalle a Roma. “Ho pensato di non candidarmi, perche’ ho preso altri impegni per me prioritari”, ha spieg ...AGI - Giuseppe Conte si sfila dalla corsa per le elezioni suppletive alla Camera nel collegio di Primavalle a Roma. "Ho pensato di non candidarmi, perché ho preso altri impegni per me prioritari", ha ...