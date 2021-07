Consulcesi | ' Bene aumento borse specializzazione ma resta fuga medici'

(Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug (Adnkronos Salute) - "Siamo molto soddisfatti dell'dellediinna previste per il 2021, ma temo che non bastino a contrastare ladei nostriall'estero. Così rischiamo di rimanere senza specialisti proprio quando ne abbiamo più bisogno a quasi due anni dall'inizio dell'emergenza Covid". A lanciare l'allarme è Massimo Tortorella, presidente di, in vista del prossimo test di ammissione che si svolgerà il 20 luglio. Il destino dei giovaniitaliani si deciderà domani con una prova ...

'Nei diversi anni di attività - spiega Bruno Borin, business legal manager di- abbiamo ... Cosa fare prima della prova? E'monitorare il sito dell'ateneo in cui si andrà a svolgere ...... consulente del Commissario all'emergenza Covid Figliuolo e direttore scientifico... Capendoquella situazione potremmo avere più chiaro quanto ci aspetta nelle prossime settimane - ...Roma, 19 lug (Adnkronos Salute) - "Siamo molto soddisfatti dell'aumento delle borse di specializzazione in medicina previste per il 2021, ma temo che non bastino a contrastare la fuga dei nostri medic ...19 LUG - "Siamo molto soddisfatti dell'aumento delle borse di specializzazione in medicina previste per il 2021, ma temo che non bastino a contrastare la fuga dei nostri medici all'estero. Così rischi ...